La salvezza dell'Ilva passa dal revamping di Afo5

“Il polo di Taranto deve incamminarsi velocemente sulla strada della riconversione” ha detto ieri il ministro Urso, nelle cui mani è ritornato il dossier Ilva. Parole vuote, alla stregua della “decarbonizzazione” e dell’“acciaio verde”, che significano soldi pubblici da buttare. L’ultimo piano industriale è stato presentato a dicembre 2020 dall’allora ad di Invitalia Domenico Arcuri, governo Conte II. Prevedeva una produzione a 8 milioni di tonnellate (che per Ilva è il breakeven point) attraverso tre altoforni (due a fine vita e revamping di Afo5) e 2 nuovi forni elettrici. Quel piano non è mai cambiato e attualmente è sul tavolo del ministero dell’Ambiente che deve rilasciare la nuova autorizzazione. La costruzione di due forni elettrici (da 2,5 milioni di tonnellate) ha però allarmato gli acciaieri del nord già a corto di rottame ferroso. A quel punto il governo ha pensato di inserire accanto all’acciaieria un impianto di Dri (un preridotto che sostituisce il rottame) per alimentare sia Ilva sia i forni del nord. E’ stata costituita un’azienda pubblica ad hoc e previsto un finanziamento di un miliardo di euro dal Pnrr per fare un impianto Dri alimentato per il 90 per cento a gas e il 10 per cento a idrogeno. Ma Von der Leyen è stata chiarissima: non finanziamo impianti hard to abate a idrogeno. Per questo Fitto ha stralciato quel miliardo dal Pnrr.

