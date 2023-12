La Grande transizione sta mettendo sotto stress l'automotive: una bussola per orientarsi

Gli imprenditori hanno bisogno di “una spinta gentile” per affrontare la Grande transizione. E più degli altri quelli che lavorano nell’ampio comparto automobilistico italiano. Tre su quattro hanno avviato il cambiamento, però solo uno su due riesce ad avere successo. A soffrire in modo particolare sono le imprese dell’Automotive o della mobilità in genere, il 64 per cento di loro fallisce il passaggio dal vecchio al nuovo, subito dopo vengono i servizi (59 per cento) che in Italia sono arrivati più tardi all’appuntamento con la digitalizzazione, seguono i beni di consumo con il 52 per cento. E così torna attuale “Nudge, la spinta gentile”. Il libro di Richard Thaler e Cass Sunstein è stato pubblicato dieci anni fa dalla Yale University Press, ma oggi è diventato un punto di riferimento. Il richiamo emerge evidente leggendo la ricerca della Porsche Consulting (la società di consulenza che fa capo alla casa madre) su come le aziende italiane, dal vertice alla base, stanno gestendo la transizione e su come si comportano in parallelo quelle tedesche.

