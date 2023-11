Le nuova cooperazione industriale Italia-Germania fa bene all'Ue

C’è un aspetto comune sfuggito ai più, nei recenti voti al Parlamento europeo che hanno dilazionato le scadenze applicative dello standard euro 7 per i veicoli leggeri e pesanti, raddrizzato l’impostazione iniziale sul packaging, che promuoveva solo il riuso e non riciclo dei materiali, nonché sull’intesa di cooperazione rafforzata italo-tedesca firmata a Berlino dal cancelliere Scholz e dal presidente del Consiglio Meloni. Dietro ciascuno di questi sviluppi c’è stato un fortissimo impegno coordinato che le Confindustrie di Italia, Germania e Francia hanno deciso di esercitare sui diversi gruppi politici nazionali ed europei. Sui rischi di Euro 7 come sul packaging, i pareri contrari erano comuni e figli di mesi e mesi di confronti riservati. Allo stesso modo, l’intesa italo-tedesca non nasce dai presunti retroscena politici, e cioè le difficoltà tedesche di bilancio dovuti alla bocciatura dei fondi speciali da parte della Corte di Karlsruhe, o il tentativo italiano di far breccia nel no reciso del ministro Lindner a qualunque nuovo Patto di stabilità che non enunci una cifra minima annuale di riduzione del debito per i paesi iper-indebitati. Anche in questo caso, infatti, le prime due manifatture europee, tedesca e italiana, avevano convenuto da un anno di esercitare una decisa pressione sui propri governi per spingerli a una cooperazione nuova che ha proprio su industria e manifattura, nuove tecnologie e investimenti su filiere comuni il suo vero punto di novità. Sempre che ora sia Roma sia Berlino comprendano che, dopo la firma, occorre mettere mano a un segretariato congiunto che sia motore delle nuove esperienze comuni da varare nell’automotive come nella difesa, nelle batterie come sui microprocessori, nella chimico-farmaceutica e nell’aerospaziale come sulle materie prime.

