L'esposizione delle imprese italiane con la Cina preoccupa Bankitalia

Tra pandemia, guerre commerciali Usa-Cina, guerre locali, sanzioni verso paesi-canaglia, e grande gara mondiale alla ricerca di una maggiore autonomia e indipendenza sulle tecnologie avanzate, gli ultimi anni ci hanno regalato una pessima novità. Un numero crescente di input di produzione necessari a settori essenziali della manifattura – a parte naturalmente le fonti energetiche – sono divenute vere e proprie armi. Attraverso dazi, divieti di import-export, strategie mondiali monopolistiche nell’estrazione e approvvigionamento di un numero crescente di questi input, grandi paesi – spesso autoritari – condizionano in maniera sempre più rilevante la produzione di beni e servizi nei paesi avanzati. L’Ira statunitense assume questa sfida a livello sistemico. La Cina la persegue da decenni in tre quarti del mondo. L’Europa ha risposto nel 2023 con il Critical Raw Materials Act, per il quale al 2030 almeno il 10 per cento di metalli e terre rare necessari alla Ue deve venire da propria aumentata capacità estrattiva, almeno il 15 per cento da riciclo dei materiali, e per nessuno di essi è tollerabile una dipendenza superiore al 65 per cento da un paese terzo.

