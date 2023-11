“Disponibili a ospitare il deposito delle scorie nucleari”. Parla il sindaco di Trino

Se tutti gli altri continueranno a dire no, Daniele Pane candiderà il comune che amministra nel vercellese: "Non temo il Nimby. Saranno fatte tutte le verifiche necessarie e la ricaduta economica sarà importante"

C’è un piccolo comune nella bassa vercellese che non ha paura dei rifiuti nucleari. Anzi, è pronto a candidarsi per ospitare il deposito nazionale qualora la procedura già avviata per individuare un luogo andasse deserta, come sembra poter accadere dopo le barricate dei 67 comuni potenzialmente idonei. Il sindaco di Trino ne parla da anni ma ora il governo ha sbloccato qualcosa: con il decreto Energia approvato lunedì ha aperto alle auto candidature dei territori che non sono compresi nella Carta nazionale delle aree idonee (Cnai), di cui si attende la pubblicazione a breve. “Ci rendiamo disponibili”, conferma al Foglio il sindaco Daniele Pane, rieletto quest’anno con il 73 per cento dei voti.