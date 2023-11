Non bocciati ma rimandati: cambia poco. Il giudizio dell'Ue sulla manovra

Bocciata la Francia, promossa per il rotto della cuffia l’Italia che dovrà fare corsi di recupero di qui alla prossima primavera. La metafora scolastica applicata al giudizio della Commissione europea sulle leggi di bilancio dei paesi membri mostra che Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti possono tirare un sospiro di sollievo, mentre Emmanuel Macron e Bruno Le Maire dovranno rimettere mano alla loro manovra di politica fiscale. La Francia è stata considerata “non in linea” con le raccomandazioni della Commissione, lo stesso vale per Belgio, Finlandia e Croazia. L’Italia, invece, “non è pienamente in linea” e condivide il giudizio con Germania, Austria, Lussemburgo, Lettonia, Malta, Olanda, Portogallo e Slovacchia. A pieni voti soltanto Spagna, Grecia, Cipro, Estonia, Irlanda, Slovenia e Lituania. Per l’Italia “non si tratta di una bocciatura – ha commentato il commissario Paolo Gentiloni – ma di un invito a politiche di bilancio prudenti e a un pieno uso delle risorse del Pnrr”. Insomma, il governo deve “tenersi pronto” ad adottare tutte le misure necessarie. La Commissione, invece, invita i paesi non linea a rivedere il bilancio anche se non intima loro in modo esplicito di varare manovre correttive. Le raccomandazioni Ue all’Italia per il 2024 chiedevano di limitare l’aumento della spesa primaria che, per colpa del Superbonus, nel 2023 è stata superiore alle attese. Tenendo conto dello “scenario di base”, il conseguente tasso di crescita nel 2024 “sarebbe superiore al tasso di crescita raccomandato, dello 0,6 per cento del pil”. “Accogliamo il giudizio della commissione – ha dichiarato Giorgetti – Tutto come previsto: nonostante l’eredità dell’impatto negativo di energia e Superbonus andiamo avanti con sano realismo”.

