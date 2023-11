L'Ance parla di “ostilità” contro il settore dopo 150 miliardi di bonus

È quasi paradossale che sia un governo di destra, da sempre schierato a difesa della “sacralità della casa”, a essere tacciato di aumentare le tasse sugli immobili. Ma è esattamente l’accusa lanciata in audizione sulla legge di Bilancio dall’Ance che parla di un aumento della tassazione “ingiustificatamente punitiva”: “Dalla relazione tecnica – sostiene l’associazione dei costruttori edili – emerge un consistente aumento del prelievo fiscale dal settore immobiliare, quantificato in circa 1,9 miliardi di euro” attraverso misure che, secondo l’Ance, “rivelano un’ostilità ingiustificata” nei confronti di chi ha usufruito dei bonus edilizi. In realtà, la somma di 1,9 miliardi di cui parlano i costruttori è riferita al triennio e non è affatto un aumento di tasse. Almeno per oltre il 90 per cento. Infatti, circa 1,8 miliardi riguardano l’aumento dall’8 all’11 per cento della ritenuta a titolo di acconto sui bonifici per le spese agevolabili con i bonus edilizi. Si tratta, in sostanza, dell’aumento di un anticipo delle imposte che sicuramente inciderà sulla liquidità delle imprese, ma che altrettanto sicuramente non comporterà un aumento della tassazione.

