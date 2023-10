La Bidenomics traina il pil Usa, ma ha i suoi lati oscuri

Inciamperà pure ogni tanto sulle scale il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ma la sua ricetta economica funziona a giudicare dal gran balzo che ha fatto il pil americano nel terzo trimestre (più 4,9 per cento), portando le stime di crescita per quest’anno al 2,5 per cento. La Bideneconomics, vale a dire spesa fiscale a manetta anche dopo la fine dell’emergenza Covid e deficit pubblico all’8 per cento (il doppio dell’Italia, tanto per fare un paragone), raccoglie i suoi frutti, si vedrà per quanto tempo e con quali effetti.

