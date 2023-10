Nel 2022 l'aumento della povertà è stato trainato dall'inflazione, nel 2023 dipenderà dalla crescita

Lo scorso anno per il 20 per cento dei nuclei con spesa più bassa il tasso d’inflazione è stato del 12,1 per cento, contro solo il 7,2 per cento per il 20 per cento più ricco. Come leggere i dati dell'Istat

Secondo i nuovi dati Istat, l’incidenza della povertà assoluta tra i residenti in Italia è salita dal 9,1 per cento nel 2021 al 9.7 per cento nel 2022, quella delle famiglie dal 7,7 per cento all’8,3 per cento. Si tratta di 5,6 milioni di persone che vivono in 2,2 milioni di famiglie. Sono dati frutto della revisione della metodologia di stima della povertà assoluta che l’Istat segue da ormai quasi vent’anni, unico istituto in Europa a calcolare, assieme ai più tradizionali indicatori di povertà relativa, anche una misura di povertà assoluta, per cui viene considerata in povertà una famiglia che non riesce ad acquistare un paniere di spesa in beni e servizi essenziale per non trovarsi in condizioni di esclusione. Il valore di questo paniere varia a seconda della composizione della famiglia, della regione e della dimensione del comune di residenza. I dati del 2022 possono essere confrontati per ora solo con quelli del 2021, gli unici finora sottoposti a revisione.