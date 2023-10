C'è un'alternativa alla fuga dalle città. Prendersene cura

Architetti e urbanisti da tutto il mondo, sindaci e imprenditori: tante idee per il festival torinese di Utopian Hours (in programma dal 13 al 15 ottobre). Parla il direttore, Luca Ballarin

Le città sono luoghi da cui fuggire? Dopo il Covid, complici il lavoro da remoto e gli effetti del cambiamento climatico, ci siamo un po’ abituati a questa narrazione, senza riflettere abbastanza sul fatto che le città sono una grande conquista dell’uomo e che alla fuga esiste un’alternativa: prendersene cura. “E poi questa narrazione non può convincere fino in fondo chi è metropolitano dentro e anche quando è in campagna, al mare, sul lago, va alla ricerca dello stesso stile di vita”, dice al Foglio Luca Ballarini, fondatore e direttore di Stratosferica e co-direttore di Utopian Hours, il festival internazionale delle città giunto alla settima edizione (in programma dal 13 al 15 ottobre a La Centrale - Nuvola Lavazza di Torino).