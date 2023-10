"Il Pnrr è ancora fondamentale per la crescita", dice l'Istat

"Gli indicatori congiunturali più recenti suggeriscono per i prossimi mesi il permanere della fase di debolezza dell'economia italiana. Al netto dell'andamento dei fattori esogeni internazionali, elementi di freno alla crescita sono legati anche a condizioni di accesso al credito più rigide per famiglie e imprese e al lento recupero del potere d'acquisto delle famiglie". A dirlo è l'Istat nel corso dell'audizione a Palazzo Madama sulla Nadef di fronte alle commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato. "Lo stimolo agli investimenti fornito dalle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza - prosegue i'istituto – dovrebbe manifestarsi più compiutamente a partire dal 2024; la realizzazione di investimenti pubblici e riforme previste dal Pnrr sarà oltremodo rilevante per il raggiungimento degli obiettivi di crescita previsti dal governo".

