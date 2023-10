Dentro la Nadef. I rischi di un calo piccolo piccolo del rapporto debito/pil

Nonostante gli annunci e le rassicurazioni del governo, le banche d’affari e gli investitori hanno percepito il messaggio che il deficit italiano al più rimarrà stabile e non proseguirà nel suo cammino in discesa

Il ministero dell’Economia ha annunciato che la prossima legge di Bilancio sarà “orientata a princìpi di prudenza”, assicurando allo stesso tempo il sostegno all’economia e la “riduzione credibile e duratura del rapporto debito/pil”. Un’impresa riuscita nel corso degli ultimi due anni al governo Draghi prima e a quello Meloni poi grazie alla fiammata inflattiva che ha prodotto un extra-gettito inatteso per i conti pubblici e aumentato il prodotto interno lordo nominale. Ma ora l’inflazione è in rallentamento e a meno di sorprese non dovrebbe superare le previsioni nel 2024: niente effetto benefico che non sia già contenuto nelle stime dei conti pubblici.