Sorpresa. Si vive di più dove c'è smog, si vive meno dove si è più poveri

Esempio numero uno. La pianura padano-veneta è fra le aree più inquinate d’Europa. La pianura padano-veneta è fra le aree con la maggiore longevità al mondo. Esempio numero due. Nell’inquinatissimo stato di Delhi, quello più impestato da Pm 2,5 di tutta l’India, l’aspettativa di vita è 73,2 anni mentre nell’ecologico e pulito stato di Odisha-Orissa si riduce a un’aspettativa di vita medievale di appena 61,6 anni. Se ci si basasse sulle correlazioni spurie (tema su cui lo statunitense Tyler Vigen ha fatto diversi studi), allora la conclusione parrebbe: l’inquinamento fa bene alla salute. Anticipo a queste righe la conclusione: l’inquinamento non fa bene alla salute, ma non fa nemmeno così male anzi è quasi irrilevante per la salute; ciò che fa ammalare di più e morire prima è soprattutto la povertà, e ciò che fa vivere più sani e più a lungo è il benessere economico perfino in un’aria impestata come quella di Vercelli o di Utrecht.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE