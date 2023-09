Il caso della sanità spiega la follia di rinunciare alle leve del Pnrr

Nella proposta di revisione del Pnrr, il governo ha deciso di non costruire 414 (su 1.350) ospedali e case di comunità regionali. Così in pratica si rinuncia alla sfida di usare il Piano per migliorare le procedure di spesa per investimento

Anche il grande pubblico si sta rendendo conto che al governo stanno smantellando pezzi del Pnrr. Invece di usare tutte le forze per portarlo più avanti possibile, l'esecutivo sta rinunciando ad ogni sforzo per ritornare ai vecchi e più comodi finanziamenti ordinari degli investimenti, ben sapendo che con le procedure ordinarie si procede con grande lentezza (e forse mai). Il Pnrr con le sue procedure specifiche e i vincoli temporali avrebbe dovuto essere anche la grande occasione per innovare strutturalmente l’approccio degli enti locali alla spesa per investimenti. Invece, dopo aver tolto dal Pnrr 13 miliardi destinati alla rigenerazione urbana dei comuni, nella proposta di revisione del Piano, il governo ha deciso di non costruire 414 (su 1.350) ospedali e case di comunità regionali. Così in pratica si rinuncia alla sfida di usare il Pnrr per migliorare le procedure di spesa per investimento.