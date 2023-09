In Italia ci scordiamo che il “rischio legale” condiziona gli investimenti. Un problema

"Il capitale è costituito da due ingredienti di base: una risorsa e la legge. Utilizzo il termine ‘risorsa’ (asset) in senso lato, per connotare qualunque oggetto, rivendicazione, abilità o idea, a prescindere dalla sua forma. Nella loro nuda sostanza, queste risorse non sono altro che un pezzo di terra, un edificio, l’impegno a ricevere un pagamento futuro, l’idea per un nuovo farmaco, una stringa di codice digitale. Per mezzo della giusta codifica legale, queste risorse possono trasformarsi in capitale e di conseguenza creare più facilmente ricchezza per chi le detiene”. La citazione è dal volume di Katharina Pistor, The Code of Capital: How the Law Creates Wealth and Inequality, pubblicato nel 2019 dalla Princeton University Press (in italiano dalla Luiss University Press nel marzo 2021). Katharina Pistor è Professor of Comparative Law alla Columbia University ed è una giurista che indaga, spiegandolo anche ai non giuristi, su come i giuristi, i lawyer, nel corso della storia hanno costruito i codici legali, e i sistemi di effettiva loro applicazione, attraverso i quali il capitale, non solo nei moderni sistemi capitalistici, ha potuto costituirsi nelle sue varie forme ed essere tutelato come produttore di ricchezza e nell’appropriazione di tale ricchezza.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE