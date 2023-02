Cosa aspettano gli imprenditori a investire per formare i lavoratori del futuro? Parla Montezemolo

"Il problema del nostro paese non sono i lavori che mancano" bensì le figure professionali qualificate che non si trovano. Una lezione dimenticata di Agnelli contro l’industria dell’allarmismo italiano

Luca Cordero di Montezemolo lo dice in un soffio: “Basta pessimismo, per favore”. A cosa si riferisce? “Le faccio un esempio: ha visto cosa dice Bankitalia?”. Cosa dice? “Finalmente un po’ di verità. Un po’ di verità sul lavoro. Un po’ di verità sul grande problema che ha l’Italia e che avrà anche nei prossimi anni”. E cioè? “Ogni giorno scopriamo che l’Italia è più forte di quello che appare, è più resistente di quello che sembra, è più in crescita di come ce la raccontiamo e più si andrà avanti con il tempo più risulterà evidente, caro direttore, che il problema del nostro paese non sono i lavori che mancano ma sono i lavoratori che non si trovano”.