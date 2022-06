I tabù da sfatare su salari, giovani e reddito di cittadinanza. Colloquio con Montezemolo

Il lavoro che c’è. La produttività che manca. Gli sforzi che toccano a governo e imprenditori. E poi il reddito. Per aumentare gli stipendi occorre affrontare di petto alcuni tabù. Cinque idee per risolvere con urgenza una doppia emergenza sul lavoro. Chiacchierata con il presidente di Ntv, Sigaro Toscano e Telethon

È una battaglia di civiltà, dice Luca Cordero di Montezemolo, e come tutte le battaglie di civiltà occorre affrontarle con serietà, con occhio fermo e con poca ideologia. Il tema, dice Montezemolo, riguarda il lavoro che c’è, e che nessuno vuole, e riguarda i salari che ci sono, per i quali tutti dovremmo combattere per non accontentarci di quello che c’è. Montezemolo, 75 anni, già presidente della Ferrari, già presidente di Confindustria, già presidente della Fiat, già presidente di Alitalia, oggi presidente di Ntv, Sigaro Toscano e Telethon, è preoccupato da quello che potrebbe succedere in Italia il prossimo autunno, quando la combinazione tra inflazione molto alta, costi dell’energia molto alti, salari molto bassi potrebbe mettere l’Italia di fronte a un problema a due facce.