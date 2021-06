Non manca il lavoro

Dopo 471 giorni di blocco dei licenziamenti – scadrà il 30 giugno e le nuove proroghe generalizzate chieste dal sindacato e sponsorizzate dal ministro del Lavoro Andrea Orlando dovrebbero, pare, essere limitate ai settori più in crisi come abbigliamento e tessile – il mercato del lavoro esce dalla bolla Covid che ha finora impedito di osservare una fotografia reale della disoccupazione. Non ne esce, però, con le premesse di rinnovamento come è invece accaduto in molti altri campi della vita pubblica sotto pandemia (il principale riguarda Palazzo Chigi).

