I furbetti del Rdc costano 50 milioni. Ora la misura va rivista

Gli accertamenti della Guardia di finanza hanno rilevato tra i percettori della misura anche evasori, intestatari di ville e auto di lusso. Da più voci della maggioranza si parla di un tagliando: l'assegno non può essere solo un sussidio ma uno strumento efficace per trovare lavoro

Che il reddito di cittadinanza finisca anche nelle mani di persone che non ne hanno diritto non è un fatto che fa cascare dalle nuvole. Però adesso sappiamo quanti sono, almeno quelli scoperti e sanzionati dalla Guardia di finanza, che ha pubblicato oggi i risultati delle sue indagini relative allo scorso anno presentando il proprio bilancio operativo. Con il contributo dell'Inps, sono stati intercettati oltre 50 milioni di euro indebitamente percepiti e circa 13 milioni di euro di contributi richiesti e non ancora riscossi, per i quali sono state denunciate 5.868 persone. Tra queste, chiarisce il documento, ci sono anche soggetti intestatari di ville e autovetture di lusso, evasori totali, persone dedite a traffici illeciti e facenti parte di associazioni criminali di stampo mafioso, già condannate in via definitiva.