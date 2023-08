Attrarre nuovi investimenti nelle opere si può. Ma non così. Uno studio

Gli investitori internazionali mostrano un crescente interesse nei confronti delle infrastrutture italiane, considerate un settore chiave dell’economia del paese. Lo storico gap con gli altri stati europei fa sì che ci siano ampi margini di intervento per chi dispone di capitali. Energie rinnovabili ed efficienza energetica (ma anche sanità) non solo rappresentano gli ambiti in cui si sono focalizzati gli operatori negli ultimi dodici mesi, ma anche le priorità d’investimento individuate per l’immediato futuro. Molto meno attrattivo si presenta, invece, il settore dei trasporti – che nelle ultime settimane si è contraddistinto per un notevole numero di disagi, dagli aeroporti ingovernabili fino ai valichi bloccati – soprattutto per le complessità normative e autorizzative percepite.

