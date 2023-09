La ricetta dell'ex ministro dell'Economia Franco per diventare competitivi nella farmaceutica

Ospite a Cernobbio, l'ex titolare del Mef ai tempi del governo Draghi ha spiegato come il settore della salute sia strategico per la crescita dell'Italia. La concorrenza, però, ormai non viene più solo dai paesi europei

Mancano poche settimane alla scelta del nuovo presidente della Banca europea degli investimenti (Bei) e quella di Daniele Franco è la candidatura italiana benedetta dal governo Meloni. La strada non è priva di ostacoli visto che all’ambìta poltrona puntano anche altri paesi europei, soprattutto la Spagna, che ha messo in campo la vice premier Nadia Calviño. Nell’attesa, l’ex ministro dell’Economia del governo Draghi si mostra tranquillo e fiducioso e non manca all’appuntamento di Cernobbio a cui si è presentato nell’insolita veste di testimone di un rapporto sul futuro del settore farmaceutico, che è strategico per la crescita dell’Italia ma non sempretenuto, ha ammonito, nella dovuta considerazione nelle politiche pubbliche.