Daniele Franco e il potere del silenzio

Un re travicello? Se Mario Draghi venisse eletto al Quirinale, Daniele Franco sarebbe la sua controfigura a Palazzo Chigi? No di certo, giura chi lo conosce bene. Leale al cento per cento, sempre pronto a salire in cordata come si fa nelle sue amatissime montagne, ma l’immagine che i media gli hanno cucito addosso lo addolora perché non vera. Basta andare con la mente a un episodio di sette anni fa e quasi dimenticato. Enrico Letta era presidente del Consiglio e Fabrizio Saccomanni ministro dell’Economia. Franco ricopriva da poco il ruolo di ragioniere generale dello stato. Fabrizio Pagani, consigliere di Letta, lo fa convocare per una riunione di governo, ma solo da una segretaria. Apriti cielo. Una sfuriata così, nel fortilizio di Palazzo Sella, il quartier generale dove si governa l’economia, s’era sentita raramente. E proprio da quell’uomo tanto riservato, cortese, aduso a parlar sottovoce, che addolcisce i suoi numerosi no con un “preferisco”, lavoratore instancabile, gran macinatore di numeri, equilibrato in tutto e per tutto, anche in politica, tanto che si scherzava dicendo che non era né di destra né di sinistra, ma nemmeno di centro (una battuta suffragata dalla circostanza che nessuno tra i suoi più stretti collaboratori lo ha mai sentito sbilanciarsi sulla politique politicienne). Quella volta però lo avevano fatto uscire proprio dai gangheri, tanto che è dovuto intervenire il viceministro Antonio Catricalà, maestro nel sedare e sopire. Perché Daniele Franco sa restare nell’ombra, però non è un uomo ombra, conosce il potere del silenzio.

