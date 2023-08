“Sul salario minimo decidano i politici, non i magistrati”. Parla Michel Martone

La magistratura si sta sostituendo alla politica sul salario minimo? La domanda è sorta spontanea dopo la vicenda Mondialpol, il colosso della vigilanza privata messo sotto inchiesta dalla procura di Milano e sotto controllo giudiziario con l’accusa di caporalato e sfruttamento dei lavoratori. Due giorni fa, nell’ambito del procedimento penale, l’azienda ha annunciato la scelta di aumentare i salari dei dipendenti del 20 per cento da settembre e del 38 per cento nel 2026, ottenendo così la revoca del controllo giudiziario (l’inchiesta andrà comunque avanti). “Un caso isolato non fa una tendenza, ma è chiaro che se il Parlamento non interviene per legge e alcuni contratti collettivi prevedono dei minimi salariali troppo bassi, come quello della vigilanza privata, a un certo punto si aprono spazi anche per gli interventi della magistratura”, commenta con il Foglio Michel Martone, professore ordinario di Diritto del lavoro e relazioni industriali all’Università La Sapienza di Roma, autore quattro anni fa di un volume dedicato proprio al tema oggi al centro del dibattito politico: “A che prezzo. L’emergenza retributiva tra riforma della contrattazione collettiva e salario minimo legale” (Luiss University Press, 2019).

