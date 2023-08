L'incognita del cielo. Come il clima cambia la nostra vita

Tre cose hanno esercitato un’influenza costante sulle menti degli uomini: il clima, il governo e la religione. Questi fattori chiave dei quali ha scritto Voltaire si sono intrecciati l’un l’altro fin dagli esordi delle civiltà; tutte le civiltà, dall’occidente all’oriente. “Il mandato del Cielo” ricevuto dall’imperatore, versione cinese del carisma greco-cristiano, aveva un contenuto etico-politico che si manifestava con le condizioni climatiche: i buoni reggenti erano benedetti da un sole non troppo rovente e da piogge abbondanti, ma prevedibili e controllabili. Con bufere e siccità, invece, gli dèi esprimevano la loro collera contro chi non aveva seguito la retta via. Lo ricorda nel suo ultimo libro, “La terra trasformata”, Peter Frankopan, professore di storia globale all’Università di Oxford, famoso al di là della stretta cerchia accademica per un altro suo volumone, “Le vie della seta”, che racconta come Europa e Asia si siano influenzate molto più di quel che normalmente si crede. Lo storico si chiede se persino la leggenda biblica di Sodoma e Gomorra non avesse un fondamento climatico. Certo, Dio punì con la pioggia sulfurea i peccati degli uomini. Tuttavia, attorno al 1650 avanti Cristo, nella parte meridionale della valle del Giordano, si alzò davvero da terra un fumo denso e rovente come da fornace, che distrusse la città di Tall el-Hammam. Le sue mura massicce alte quattro metri vennero travolte così come buona parte del palazzo reale. Secondo le ricostruzioni considerate più attendibili, la temperatura avrebbe raggiunto i duemila gradi centigradi e l’intera area, ampia 25 chilometri, venne abbandonata per secoli e secoli perché il terreno era diventato arido e invivibile, coperto da uno strato di sale. Non siamo lontani dal Mar Morto e se vogliamo restare al libro della Genesi, non possiamo ignorare la moglie di Lot trasformata in statua di sale perché volle sapere e si voltò per vedere quel che stava accadendo. Storie e leggende si rincorrono anche nelle vaste steppe dell’Asia dove nel settimo secolo dopo Cristo la confederazione delle tribù turche avrebbe potuto costruire un impero fino ai confini dell’Europa, ben prima degli ottomani e dei mongoli, se un’ondata di freddo polare non avesse congelato le loro greggi.

