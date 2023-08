Il partito trasversale dell'extra-tassa

Non era esattamente quella che aveva proposto in campagna elettorale, ma a suo modo la tassa sui cosiddetti extra profitti delle banche è una “flat tax incrementale”. Giorgia Meloni aveva infatti promesso un’aliquota diversa per gli aumenti di reddito rispetto all’anno precedente: è esattamente questa la ratio dell’imposta retroattiva che ha fatto crollare i titoli bancari e allarmare gli osservatori internazionali. Lo strumento è lo stesso, sebbene la logica sia esattamente opposta: Meloni proponeva di tassare con un’aliquota più bassa gli incrementi di reddito, evidentemente ritenendo gli utili una cosa positiva, ora invece ha deciso di tassarli con un’aliquota più elevata, ritenendo evidentemente i profitti una cosa brutta. Al di là dell’incoerenza, la mossa del governo ha dato la stura a una furia tassatrice come forse non si è mai vista nella storia di questo paese.

