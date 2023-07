L'inflazione “da profitti” non esiste: è un castello ideologico costruito su dati malcompresi

La poca chiarezza nel dibattito pubblico sulle cause degli aumenti dei prezzi nasce da una confusione generale tra correlazione e causalità

Da diverse settimane nel dibattito pubblico si è radicata l’idea che l’inflazione in Italia sia stata, citiamo, “causata dai profitti delle imprese”. Secondo tale visione, l’incremento dei prezzi sarebbe il risultato di una maggiore ingordigia aziendale. In questo intervento spieghiamo perché la teoria economica e l’evidenza empirica suggeriscono che non ha senso parlare di inflazione “da profitti”.