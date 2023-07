La buona battaglia di Giorgetti sul controllo dei conti pubblici

La buona impressione che il governo suscitò nei suoi primi mesi a Bruxelles e sui mercati è stata dovuta alla legge di Bilancio scritta in tempi stretti, a misure come la stretta sui bonus edilizi follemente concessi dal governo Conte, all’avvio del phasing out dei sussidi energetici e, infine, al Def che confermava un quadro di responsabilità sui conti pubblici. Protagonisti e vigili guardiani di questo impulso costante alla prudenza sono il Mef, a cominciare dalla Ragioneria generale, e il ministro Giancarlo Giorgetti. Che merita solidarietà: il compito che svolge suscita malumore e incomprensione in primis nei partiti della sua maggioranza.

