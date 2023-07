Il business del “pagherò”  soffoca ancora le Pmi. Cara Meloni, che si fa?

Secondo l’Ufficio studi di Confartigianato, nel 2022 l’Italia ha il record negativo in Europa per il maggior peso sull’economia dei debiti commerciali della Pubblica amministrazione verso le imprese. Parliamo di una quota pari al 2,6 per cento del pil. Eppure una soluzione ci sarebbe

C’è un problema che in tutta Europa continua ad affliggere soprattutto le piccole imprese: i ritardi di pagamento delle fatture nei rapporti commerciali tra aziende e tra aziende e Pubblica amministrazione. La Direttiva europea del 2011, recepita in Italia nel 2013, che impone i pagamenti a 30 giorni con proroghe a 60 giorni per quanto dovuto da Asl e ospedali, ha consentito di ridurre la gravità del fenomeno, ma rimane molto da fare per migliorare il quadro normativo con regole certe e chiare a difesa delle vittime dei ‘cattivi pagatori’. E’ stata la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, nel discorso sullo stato dell’Unione di settembre 2022, a rilevare la necessità di un nuovo intervento legislativo per contrastare il malcostume di pagare in ritardo che provoca addirittura un quarto dei fallimenti delle aziende europee. La Commissione Ue si è messa al lavoro e a settembre dovrebbe pubblicare la revisione della Direttiva del 2011.