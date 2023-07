La lezione di Röpke sull'ordine internazionale che passa “dal cuore di ciascuno”

Pochi pensatori risultano così attuali nel descrivere la crisi sociale come Wilhelm Röpke (1899-1966). L’intellettuale tedesco parlava di “epidemia spirituale di massa”: un male che colpisce in maniera onnicomprensiva l’uomo. Un disordine complessivo causato dalla dissoluzione dei princìpi liberali e dalla perdita di orientamento che portò al propagarsi dei “terribili semplificatori”, di cui parlò Jacob Burckhardt, e alla rinascita di nazionalismi e collettivismi. Curato e con la postfazione di Flavio Felice, è ora nuovamente disponibile L’ordine internazionale (Rubbettino, 340 pp., 18 euro), il terzo e ultimo capitolo della trilogia röpkiana dedicata alla crisi sociale. Esso segue La crisi sociale del nostro tempo (1942) e Civitas humana (1944), già pubblicati dallo stesso editore. Il libro continua l’argomento trattato dei precedenti, spostando però il focus argomentativo sul piano internazionale. Da pensatore organico, Röpke concepisce l’ordine interiore alla persona, passando a quello pluralistico-comunitario e nazionale e, infine, a quello internazionale come gradini di un tutto collegato. La crisi morale e spirituale che colpisce l’uomo, cagionando quella che José Ortega y Gasset definì “ribellione delle masse”, non fa che riverberarsi dunque a tutti livelli.

