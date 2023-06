Debito e titoli. Occhio al prelievo silenzioso sul risparmio degli italiani

Si comincia solitamente così. Esprimendo quel che a prima vista appare un desiderio patriottico: “Vorrei che tutto il debito pubblico fosse nelle mani di italiani”. Un desiderio spesso accompagnato da emissioni implicitamente mirate al pubblico dei sottoscrittori residenti. Emissioni coronate da apparente successo (e chi rinuncerebbe a perdere in termini reali – perché di questo stiamo parlando – meno di quanto non accadrebbe lasciando i propri risparmi in un deposito bancario?). Emissioni non prive di conseguenze collaterali (si pensi alla raccolta bancaria e quindi al volume di credito all’economia). Il passo successivo sono i vincoli di portafoglio. Suggeriti o imposti. Perché mai gli investitori istituzionali non dovrebbero anch’essi dare prova di spirito patriottico e detenere titoli pubblici italiani in un dato ammontare?

