Un nuovo Patto di stabilità senza austerità ma prudente sul debito conviene all'Italia 

La Commissione europea ha presentato gli orientamenti fiscali per il 2024, aprendo una nuova fase nell’applicazione delle regole di bilancio che gli stati membri dovranno rispettare. Un’intesa di massima sulla riforma del Patto di stabilità e crescita è attesa per la prossima settimana all’Ecofin. Le proposte legislative saranno presentate ad aprile e i dettagli tecnici dovranno essere negoziati nel corso del prossimo anno. Ma c’è convergenza su come dev’essere il nuovo Patto: realistico sugli obiettivi di bilancio, con tempi più lunghi per la riduzione del debito e ancora più lunghi se i governi sceglieranno di fare riforme e investimenti nei settori prioritari per l’Ue (la doppia transizione verde e digitale e la difesa).

