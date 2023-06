All'Ecofin si scavano trincee sul Patto di stabilità. La lotta franco-tedesca

Bruxelles. La riforma del Patto di stabilità e crescita sarà decisa da Germania e Francia, dopo che l’Ecofin è diventato un campo di battaglia fatto da “trincee” sulla proposta della Commissione di revisione della governance economica dell’Unione europea. Lo scontro interno alla coppia franco-tedesca è andato pubblicamente in scena oggi a Lussemburgo. “Se si vuole mantenere stabile l’euro e il mercato unico, se si vuole rimanere competitivi, servono regole fiscali che stabilizzino le finanze pubbliche”, ha detto il ministro tedesco delle Finanze, Christian Lindner: “Abbiamo bisogno di regole comuni che siano le stesse per tutti, abbiamo bisogno di un percorso affidabile per ridurre i deficit e anche per abbassare i livelli di debito”. Il suo omologo francese, Bruno Le Maire, ha subito risposto che reintrodurre “regole automatiche e uniformi” per tutti nel Patto di stabilità sarebbe “un errore economico e un errore politico”. Quando si è fatto in passato “ha portato alla recessione” e rifarlo ora “significherebbe ignorare la necessità di rispettare la sovranità degli stati membri”, ha detto Le Maire. Gli altri venticinque stati membri si dividono in due campi che, con maggiore o minore intensità, sostengono l’una o l’altra posizione. Ma di fatto sono fuori dai giochi, Italia compresa.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE