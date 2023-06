Molti elogi, ma la riforma del lavoro spagnola ha tanti limiti

Nel 2022, la Spagna ha adottato una grande riforma del lavoro, riducendo l’uso dei contratti temporanei. Salutata come un successo da molti, anche in Italia, analizzando i numeri e i dati, i benefici non sono così chiari e i costi potrebbero emergere una volta che l’economia spagnola smetterà di crescere a ritmi serrati dopo la ripresa dal Covid. Uno dei principali provvedimenti dell’ora dimissionario governo Sánchez, la riforma è stata estremamente divisiva ed è passata per un solo voto dato per errore dei popolari. Per valutarne gli impatti, è necessario capire il mercato del lavoro spagnolo. La Spagna ha uno dei tassi di disoccupazione (rapporto tra persone in cerca di occupazione e forza lavoro) più alti in Europa, ma ha anche visto la sua forza lavoro raddoppiare dal 1960 a oggi, mentre in Italia è aumentata solo del 30 per cento. Questo fattore di per sé contribuisce all’alto tasso di disoccupazione e alle differenze con l’Italia, che ha un tasso di disoccupazione più basso ma un tasso di inattività (persone che non cercano lavoro sul totale della popolazione) ben più alto.

