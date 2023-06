La crescita dell'Italia passa anche per il lusso. Come sostenerlo? Idee

“In Italia c’è una ripresa fortissima del lusso e degli eventi, siamo praticamente travolti”. Stefano Gabbrielli, presidente di Confindustria toscana per le piccole e medie imprese e vice presidente nazionale Assowedding and luxury events, è soddisfatto ma anche rammaricato. “Lo dicevo durante la pandemia – quando noi imprenditori del settore eravamo praticamente fermi con perdite del 90 per cento del fatturato – che la ripresa ci avrebbe colti di sorpresa e così è stato. I grandi brand continuano a pianificare investimenti nel nostro paese e il paradosso è che l’offerta non riesce soddisfare tutta la domanda. Io stesso ho aumentato del 30 per cento la forza lavoro della mia azienda”. Ma questo non è un bene? “Certo, che lo è. C’è il rischio, però, che non riusciamo a stare dietro a questa ripresa che sta facendo tanto bene al pil del nostro paese”. In effetti, se si guardano i dati macro si capisce che la resilienza economica dell’Italia, nonostante l’aumento dei tassi d’interesse, è dovuta soprattutto al settore dei servizi e del terziario, mentre la manifattura sta cominciando a rallentare. È un continuo di sfilate, vernissage, grandi eventi, in Toscana poi, dove il polo del lusso si sta sempre più consolidando, è un via vai di imprenditori esteri, sintetizza Gabbrielli, alla ricerca di location per manifestazioni ma anche della manualità e del saper fare dei produttori locali.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE