Viva le cinque stelle che salveranno l'Italia dall'irresponsabilità

Case e molti alberghi, soprattutto di lusso: Roma si riscopre attrattiva per il mercato immobiliare. Le città possono rinascere se la politica non rende troppo difficile la vita ai privati che sul nostro paese vogliono investire

Uno scandaloso articolo di Bloomberg, qualche giorno fa, ha suggerito agli osservatori meno distratti un tema insieme controintuitivo e dirompente: occhio a Roma. Sorprendentemente, la segnalazione di Bloomberg non rientra all’interno della categoria “quanto fa schifo Roma” ma rientra all’interno di un’altra dimensione che indica una traiettoria interessante per la capitale d’Italia: occhio a quello che succederà a Roma nei prossimi mesi e occhio alle incredibili opportunità di investimento che potrebbero improvvisamente delinearsi nella Città eterna.



La tesi di Bloomberg è che nell’Italia post Covid, gli acquirenti di immobili di lusso hanno una nuova città in cima alla loro lista dei desideri e quella città ovviamente è Roma. Il mercato immobiliare di Roma, scrive Bloomberg, ha iniziato a prosperare nel 2021, quando si è intravista la fine della pandemia, e secondo l’Agenzia delle entrate, il volume delle vendite di immobili residenziali di prima categoria nella capitale è aumentato del 31,4 per cento rispetto al 2020, raggiungendo il livello più alto dal 2007.