La crescita nel 2023 e il sorprendente dinamismo dell'economia italiana

Quando nella Nadef di fine settembre, presentata subito dopo le elezioni dal governo Draghi uscente, il Mes stimava per il 2023 una crescita dello 0,6 per cento erano in pochi a crederci. Con il prezzo del gas allora a 200 euro/MWh e la stretta monetaria della Bce in corso quasi tutti gli osservatori nazionali e internazionali prevedevano per l’Italia una crescita molto più contenuta, se non addirittura una recessione. Ad esempio la Commissione europea nelle sue previsioni d’autunno stimava per l’Italia una crescita dello 0,3 per cento, stessa previsione per la Banca d’Italia, mentre l’Ocse si fermava a uno 0,2 per cento e il Fmi nell’outlook di ottobre annunciava la recessione (-0,2 per cento).

