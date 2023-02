La zona Euro cresce ma adesso sarà più esigente sul debito

Bruxelles. La Commissione europea ha rivisto al rialzo le stime di crescita per la zona euro e per l’Italia nel 2023, confermando che sarà evitata la recessione malgrado la guerra di Vladimir Putin contro l’Ucraina. Secondo la Commissione, anche l’inflazione ha superato il picco a fine 2022 e, seppur lentamente, nei prossimi due anni si avvicinerà al 2 per cento, l’obiettivo ricercato dalla Banca centrale europea con la sua stretta monetaria record. “L’economia dell’Ue è entrata nel 2023 in una situazione più sana di quanto atteso e sembra destinata a evitare una recessione”, ha detto il commissario Paolo Gentiloni. Sia la zona euro sia l’Italia dovrebbero registrare una crescita dello 0,8 per cento quest’anno, mezzo punto in più rispetto a quanto stimato a novembre. Ma dietro la buona notizia economica si nasconde un’insidia per il governo di Giorgia Meloni. Il miglioramento dello scenario economico spingerà la Commissione a chiedere agli stati membri di fare di più per ridurre deficit e debito. Inoltre, nel momento in cui entra nel vivo il dibattito sulla riforma del Patto di stabilità e crescita, i paesi nordici sono meno propensi a fare concessioni su un allentamento delle regole.

