Le ragioni dell'inattesa crescita della produzione industriale

Ha spiazzato le previsioni sia di Bloomberg (+0,2 per cento) sia di Reuters (-0,1 per cento). La produzione industriale di dicembre 2022 con +1,6 per cento si è rivelata una lieta sorpresa grazie al maggiore aumento mensile dallo scorso agosto. Si tratta di un’inversione di tendenza rispetto ai due mesi precedenti (infatti il trimestre chiude comunque con -0,9 per cento) e contiene diversi messaggi. In primo luogo che l’industria italiana grazie ad alcune sue caratteristiche di flessibilità continua a viaggiare più veloce di quella dei partner. Poi, visto che a tirare la volata sono stati i beni strumentali, il dato di ieri ci suggerisce che il ritmo degli investimenti dopo una fase di stallo è ripreso, ricordando a tutti – in primis al governo – il ruolo trainante della meccanica e in particolar modo del 4.0.

