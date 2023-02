Meno vincoli e più flessibilità: cos'ha ottenuto l'Italia dal Consiglio Ue

Le conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio europeo che si è svolto la scorsa settimana forniscono importanti indicazioni su quale sarà l’orientamento di politica industriale che l’Unione europea definirà nei prossimi mesi, nella scelta fra più sussidi alle politiche industriali nazionali o costruzione di una politica industriale pan-europea. Le istanze “nazionaliste” di Francia e Germania in favore di un generalizzato rilassamento dei vincoli europei alla concessione di aiuti da parte di ogni singolo stato sembrano essere state in buona parte accolte. Al contrario, sulla costruzione di un fondo per la sovranità europea volto a sostenere gli investimenti nei settori strategici, il Consiglio si è limitato a “prendere atto dell’intenzione della Commissione di proporlo, prima dell’estate 2023”. La palla è stata buttata in tribuna. Di fronte alla sfida dei sussidi americani, l’Europa sembra, insomma, orientata ad andare in ordine sparso.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE