Cosa non va nelle valutazioni di Bankitalia sull'aliquota unica

Il giudizio espresso da Palazzo Koch sulla flat tax appare poco condivisibile: si tratta di un progetto lontano nel tempo che dovrebbe essere accompagnato da una revisione del sistema di welfare. L'errore sta nel non voler considerare il bilancio pubblico in termini unitari

La forza delle argomentazioni e l’autorevolezza delle posizioni della Banca d’Italia si trovano da sempre nel retroterra di analisi e di ricerca su cui poggiano. Non sono pure e semplici opinioni – per quanto provenienti da un’istituzione cui il paese deve molto – ma convincimenti e giudizi maturati nel tempo e basati su tutte le informazioni statistiche disponibili e sulla loro attenta elaborazione, filtrati dalle conoscenze teoriche più aggiornate e dal buon senso che non dovrebbe mai mancare ai banchieri centrali (e più in generale alle autorità di politica economica).