Il bivio del non profit, tra organizzazione e disintermediazione

Lo potremmo definire un dato da contropiede. La rilevazione Istat dei giorni scorsi secondo la quale il numero dei volontari in Italia tra il 2015 e la fine del 2020 è diminuito del 15,7 per cento a suo modo contraddice le narrazioni correnti sulla generosità degli italiani e la loro crescente predisposizione ad aiutare il prossimo. La misurazione fa parte di un più ampio report dell’Istituto di statistica che ha censito il mondo del non profit e ha messo nero su bianco il suo rafforzamento organizzativo e relazionale. Per farla breve le organizzazioni aumentano di numero, crescono di peso e di rapporti con gli stakeholder ma la materia prima (i volontari) è in calo. Qualche dato può essere utile per fotografare questa contraddizione: gli enti non profit censiti sono più di 363 mila e sono cresciuti dell’8,1 per cento nei cinque anni presi in esame dalla rilevazioni dell’Istat; i dipendenti sono 870 mila e anche in questo caso c’è il segno più (10 per cento); ma per l’appunto i volontari sono scesi a poco meno di 4,7 milioni con la diminuzione di cui sopra. Chi dona il proprio tempo alle associazioni, fondazioni, cooperative sociali del terzo settore è per il 57,5 per cento uomo, per il 50 per cento vive al nord e le aree di intervento che lo attirano di più sono l’attivismo ambientale, le attività di ricreazione e di socializzazione seguite dalla filantropia e dalla cooperazione internazionale.

