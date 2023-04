Il flop della tassa sugli extraprofitti delle imprese energetiche

La tassa sugli extraprofitti delle imprese energetiche, introdotta nel 2022 dal governo Draghi, è stata un flop. Lo certifica il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, rispondendo a un’interrogazione del leader dei Verdi, Angelo Bonelli: degli 11 miliardi di euro di gettito atteso, nelle casse pubbliche ne sono entrati solo 2,8 (di cui più di uno dalla sola Eni). È improbabile che le inadempienze abbiano avuto un ruolo particolarmente importante, viste le salatissime sanzioni che erano state introdotte per scoraggiare i furbetti. Quindi, a bocce ferme, si possono trarre due conclusioni: in primo luogo, il gettito era stato ampiamente sovrastimato; secondariamente, le cose potrebbero andare ancora peggio se i ricorsi delle imprese – che fin da subito hanno denunciato l’incostituzionalità del tributo – andassero a buon fine. Il problema non sta nel principio rivendicato dall’ex presidente del Consiglio, che aveva chiamato le aziende che avevano goduto dei rincari dell’energia a fare la propria parte.

