Pm e bollette: sugli extraprofitti serve trasparenza più che gogna

Tanto tuonò che arrivò il fascicolo. La procura di Roma ha aperto un dossier sui guadagni delle imprese energetiche. Si tratta in termini tecnici di un “modello 45”, senza reato e senza indagati, che potrebbe finire in nulla o aprire la porta a una vera e propria inchiesta. I magistrati sono stati spinti ad agire anche in seguito a un esposto di Verdi e Sinistra italiana per “tasse non pagate dai colossi energetici”, che ipotizza i reati di frode ed evasione fiscale. Adesso toccherà alla Guardia di finanza mettere mano a una questione dal forte impatto politico, ma tutt’altro che semplice.

