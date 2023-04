Semplificare la quotazione delle Pmi? Bene, ma si può fare di più

Era da tempo atteso il disegno di legge sulle semplificazioni del mercato dei capitali portato ieri dal governo in Consiglio dei ministri. In vista di tale obiettivo il Mef, nella scorsa legislatura, aveva predisposto un organico Libro Verde, sottoposto a vasta consultazione pubblica. I numeri ne spiegano il perché. Il nostro mercato dei capitali resta asfittico. Tra il 2020 e oggi la raccolta di capitali sui mercati degli Stati Uniti è stata doppia rispetto a Cina e Hong Kong, sei volte quella nei paesi Ue-27. Negli ultimi due anni il mercato Usa ha mostrato una capacità di finanziamento dell’economia reale superiore del 50 per cento a quella della Cina, quattro volte quella della Ue-27. Il rapporto tra capitali raccolti e pil è comparabile a quello di Stati Uniti e Cina solo in Regno Unito, Svezia e Olanda; Germania, Francia e Spagna registrano un rapporto tra il 35 e il 50 per cento di quello Usa, l’Italia ha un valore inferiore di 16 volte a quello Usa, 7 volte inferiore a quello medio europeo. In 11 anni le Offerte pubbliche iniziali (Ipo) lanciate su tutti i segmenti del mercato italiano hanno raccolto circa 21 miliardi di euro.

