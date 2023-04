Così le piccole imprese possono aiutare il governo ad attuare il Pnrr

L’emergenza pandemica e poi la guerra in Ucraina hanno imposto misure emergenziali per contrastarne gli effetti devastanti sul sistema economico. La sequenza di crisi di natura diversa ha ribaltato il paradigma: la normalità è diventata un breve intervallo tra fasi straordinarie obbligando istituzioni, imprese e cittadini a sviluppare particolari capacità di adattamento e flessibilità. La stessa normalità è diventata mutevole, ogni crisi modifica contesti e riferimenti politici ed economici. A rendere l’equazione ancor più complicata intervengono l’intensità e la durata delle crisi che incidono sulle traiettorie di medio e lungo termine. Questa premessa serve per evidenziare alcune variabili che richiedono attenzione e capacità di risposta. Nell’ottica delle piccole imprese l’exit strategy deve essere accompagnata da misure e riforme per rimuovere alcune storiche criticità che penalizzano la competitività di un pezzo fondamentale dell’Italia. Interventi da disegnare sulle specificità delle piccole imprese, non il contrario. Una necessaria discontinuità sulla quale ri-costruire capacità di programmazione politica ed economica.

