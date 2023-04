Speriamo che nessuno a Berlino legga le astruserie sovraniste su debito e Pnrr

Tocca sperare che in Germania, in Austria o in Olanda siano distratti da questioni interne: che nessuno, lassù tra i nordici frugali, legga le dichiarazioni dei dirigenti del centrodestra di questi giorni, quelle per cui “i prestiti del Pnrr sono troppi, rischiamo di non spenderli, dunque meglio restituirli”. Bisogna auspicare che non le leggano, si diceva, perché altrimenti i teorici del rigore troverebbero la conferma delle loro storiche convinzioni: che è inutile, anzi dannoso, allentare i vincoli di bilancio, concedere spazio fiscale ai paesi mediterranei, perché tanto non saprebbero che farci, e anzi andrebbero ad appesantire il loro debito pubblico. Ah, questi italiani: per decenni a chiedere eurobond, mutualizzazione del debito, tutto un rosario di lamentele sull’Europa poco espansiva, poco keynesiana, e poi al dunque, quando la svolta arriva davvero, quando i soldi di tutti gli europei vengono concessi a Roma, Roma vuole rimandarli indietro perché non sa che farci.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE