Come si costruisce una trattativa non demagogica con l'Ue sull'energia

Nell’Unione europea, le emissioni totali di gas a effetto serra nel 2022 sono state il 30 per cento in meno rispetto al 1990. Il 30 per cento di riduzione in 32 anni, cioè l’1,1 per cento all’anno. Sarebbe ora già arduo riuscire a ridurle del 40 per cento entro il 2030, come aveva deciso il Consiglio europeo a giugno 2019; ma arrivare a -55 per cento, obiettivo fissato appena 6 mesi più tardi dal Green Deal con il pacchetto così detto Fit for 55, appare oggi proibitivo.

