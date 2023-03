L'Italia vota no al blocco delle auto endotermiche e lancia un segnale in Ue

Ieri il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha ribadito quanto era stato anticipato dal responsabile dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin: l’Italia oggi voterà contro il regolamento Ue sulle emissioni dei trasporti leggeri, che prevede lo stop alle nuove immatricolazioni di auto col motore a combustione interna dal 2035. Se si tratterà di mera testimonianza o se invece il nostro paese riuscirà davvero a bloccare le nuove norme dipende essenzialmente dagli equilibri interni al governo Scholz. Ma la forzatura italiana, la sponda tedesca, il niet polacco e l’astensione bulgara potrebbero servire a indurre nella Commissione un po’ di buonsenso, con due obiettivi reali: da un lato, avanzare una proposta per “salvare” il motore endotermico, anche dopo il 2035, purché alimentato da carburanti puliti; dall’altro, un atteggiamento più cauto sui limiti emissivi per il trasporto pesante. Oltre a queste considerazioni tattiche, Urso ha fornito una lettura più ampia della discussione, che consente di coglierne una dimensione strettamente politica ben al di là dello scontro di interessi che pure è in atto. Ha detto il ministro che il voto di oggi sarà “un segnale per quanto riguarda tutta l’attività che la Commissione, l’Ue, faranno – faremo insieme a loro – sui dossier che sono ancora aperti. Non solo l’automotive, ma anche per esempio il packaging piuttosto che l’ecotessile”. E ancora: “Noi chiediamo ragionevolezza, noi siamo un governo pragmatico che guarda soprattutto alla sostenibilità del nostro sistema sociale”.

