Perché a Meloni spetta una decisione difficile sulle banche e la politica delle “fee”

Domanda secca al governo italiano, innanzitutto al premier Meloni e al ministro dell’Economia Giorgetti. E’ possibile sapere coma la pensano sulla proposta legislativa che nasce su impulso della Commissione Europea, e che da inizio ad aprile entra nel vivo dopo quasi 2 anni? La proposta nasce dalla forte convinzione della commissaria ai servizi finanziari Ue Mairead McGuinness. La Commissione Economia del Parlamento Europeo aveva provato ad anticiparne le linee, ma è stata bloccata dalla pressione dei grandi governi Ue, della Federazione Bancaria Europea e da Insurance Europe, l’analoga associazione delle imprese assicurative. Una simile opposizione fa capire al volo che la proposta cardine, per garantire ai risparmiatori retail condizioni più trasparenti e meno onerose per il loro risparmio gestito dagli intermediari (stiamo parlando di un valore in UE superiore ai 18 trilioni di euro), è coraggiosa. Di che si tratta? Di far passare l’intera industria Ue del risparmio al modello già praticato nel Regno Unito, Olanda e altri paesi anglosassoni. Cioè adottando il modello di consulenza finanziaria indipendente basata sul concetto fees only cioè su prezzi per il risparmiatore basati su parcella, e non più sul modello commission only che è invalso da decenni.

