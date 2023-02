Sace spiega ai nazionalisti perché la globalizzazione è un'opportunità

L’Italia ha lavorato molto per diversificare le sue fonti energetiche e sottrarsi al ricatto russo del gas. Ma è stato messo in campo un lavoro analogo anche per aiutare le imprese a differenziare mercati e di sbocco e di fornitura, considerato che l’export è il puntello che sta consentendo al pil nazionale di non precipitare nella prospettiva di una recessione e, comunque, rappresenta da sempre la forza dell’economia (nel 2022 è stato registrato un incremento del 20 per cento rispetto all’anno precedente). Ad occuparsene è una società direttamente controllata dal Mef, la Sace, che in questa particolare fase storica ha assunto un ruolo che va ben al di là della fornitura di assicurazioni statali alle vendite all’estero. E’ un ruolo di rilevanza strategica e di sistema, confermato dal passaggio di Sace nell’orbita del Tesoro. Oggi si vedono i primi risultati di questo cambio di paradigma. “Crisi sanitaria prima e tensioni geopolitiche poi – spiega Antonio Frezza, che di Sace è chief marketing&Sales Pmi – ci hanno imposto una riflessione su come aiutare le imprese italiane ad affrontare le continue mutazioni del contesto globale. Da qui nasce un’azione concreta di supporto con un piano industriale di 111 miliardi in tre anni. Puntiamo, per esempio, ad aiutare soprattutto le piccole e medie imprese a diversificare e sostituire i paesi colpiti dalle sanzioni conseguenti il conflitto russo-ucraino con quelli emergenti, come Emirati Arabi, Africa sub-sahariana, sud est asiatico e sud America, che rappresentano le aree in cui l’export italiano ha ampi spazi di crescita”.

